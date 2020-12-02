Нейрохірурги оперують 10-річну львів'янку

Наприкінці листопада до дитячих нейрохірургів львівської міської дитячої лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, звернулися батьки 10-річної Катерини зі Львова. У доньки виявили доволі велику пухлину головного мозку, яка тиснула на дуже важливі центри. Її терміново треба було оперувати.

Нейрохірурги лікарні провели вже не один десяток операцій на головному мозку і видалення пухлини у цієї дівчинки не було б чимось надзвичайним, якби не умови, які висунули батьки.

Релігійне переконання батьків не дозволяє вливати доньці чужу кров. А нейрохірурги з практики знають, що операції на мозку є досить крововтратними. Навіть під час доступу до самої пухлини втрачається багато крові.

Як бути у цьому випадку? Дитину треба негайно рятувати, а вимоги батьків не дозволяють цього зробити.

Представники релігійної громади, як розповів ZAXID.NET дитячий нейрохірург Тарас Микитин, пообіцяли дістати дорогі замінники крові, які можна вливати дитині, але з якихось причин цього не зробили.

Утім, вихід з тупикової ситуації лікарні знайшли. На допомогу колегам з дитячої лікарні прийшли сусіди – лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Вони позичили колегам апарат для переливання власної крові. Тобто кров, яка втрачається під час оперативного втручання, збирається у спеціальний резервуар, очищується і її можна дитині вливати. Це власна кров дитини і такий метод не суперечить релігійним переконанням батьків.

Апарат, завдяки якому під час операції дівчинки обійшлося без крововтрати

Медичний директор з анестезіологічної роботи лікарні швидкої медичної допомоги Іван Міськів і анестезіолог-перфузіолог цієї ж лікарні Андрій Курило допомагали колегам провести цю непросту операцію.

Оперативне втручання, як повідомив Тарас Микитин, тривало понад 8,5 годин. Пухлина була доволі велика, яка зачепила найважливішу ділянку мозку – стовбур головного мозку, де зосереджені дуже важливі центри, які відповідають за дихання, серцебиття, зір, слух, смак тощо. Але нейрохірургам вдалося видалити пухлину і не ушкодити при цьому жодної важливої ділянки мозку.

«Дівчинка почувається добре, вона спокійно вже ходить по коридору відділення і що дуже важливо – не має жодного неврологічного дефекту», – каже Тарас Микитин.

Оперували Катерину 24 листопада, але поки лікарі не переконалися, що з дівчинкою все гаразд, вони не розповідали про цю операцію. Тепер вже впевнено можна сказати: дівчинка впевнено одужує і найближчим часом її випишуть з лікарні додому.