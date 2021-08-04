Змія вкусила жінку в передпліччя

У вівторок, 3 серпня, на Турківщині 60-річну жінку госпіталізували до лікарні після укусу змії.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що інцидент трапився близько 17:00 у селі Верхнє Гусине Боринської громади. Змія вкусила 60-річну місцеву мешканку в передпліччя.

Жінку госпіталізували до Турківської лікарні, де їй надають допомогу. Попередньо відомо, що стан жінки середнього ступеня важкості.