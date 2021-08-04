60-річна мешканка Турківщини потрапила до лікарні після укусу змії
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Змія вкусила жінку в передпліччя
У вівторок, 3 серпня, на Турківщині 60-річну жінку госпіталізували до лікарні після укусу змії.
У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що інцидент трапився близько 17:00 у селі Верхнє Гусине Боринської громади. Змія вкусила 60-річну місцеву мешканку в передпліччя.
Жінку госпіталізували до Турківської лікарні, де їй надають допомогу. Попередньо відомо, що стан жінки середнього ступеня важкості.
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