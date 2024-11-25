На Львівщині правоохоронці затримали 64-річного чоловіка, який поранив ножем свого знайомого. 38-річний постраждалий перебуває у реанімації. Про це у понеділок, 25 листопада, повідомили у поліції Львівської області.

Інцидент трапився у суботу ввечері, 23 листопада. До поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Золочівського району поранено чоловіка. Медики діагностували у нього, зокрема, «проникаюче ножове поранення грудної клітини».

На місце події негайно виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів Золочівського районного відділу поліції.

Як встановили поліцейські, того вечора між 64-річним господарем помешкання та його гостем, 38-річним жителем Луганської області, під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт. Під час суперечки старший чоловік завдав молодшому удари ножем в обличчя та груди, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували в реанімацію.

Підозрюваного затримали, йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває.