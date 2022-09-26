За скоєне чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна

СБУ викрила 64-річного мешканця Ужгорода, який у соцмережах виправдовував напад Росії на Україну, писав про «звільнення від націоналістів» і розповсюджував матеріали про нібито обстріл мирного населення в Ізюмі українською армією. Відомо, що підозрюваний є уродженцем Росії, який вже тривалий час живе в Ужгороді. За пропагандистські пости і виправдовування злочинів росіян чоловікові загрожує до п’яти років тюрми з конфіскацією майна.

Як у понеділок, 26 вересня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, мешканець Ужгорода поширював на власних сторінках у соцмережах пропагандистські матеріали, проросійські наративи, а також виправдовував злочини росіян. У СБУ деталей щодо підозрюваного не називають, проте, за даними ZAXID.NET, йдеться про 64-річного ужгородця, який є прихильником «русского мира».

«Спецслужба зібрала вичерпну доказову базу: зловмисник виправдовував звірства окупантів та зневажливо говорив про українських захисників. Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань збройної агресії Росії проти України, а також глорифікації представників російських збройних формувань», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що чоловік підтримував ідеологію «русского мира» і публікував у соцмережах пости із виправдовуванням росіян.

«Підозрюваний розповсюджував матеріали, в яких йшлося, що нібито українська армія обстрілює мирне населення в Ізюмі, а окупація частини території України висвітлювалася як «звільнення від націоналістів». Поширював і висловлювання, спрямовані на глорифікацію росіян і колаборантів», – додають у прокуратурі.

Наразі 64-річному ужгородцю повідомили про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників), правоохоронці провели обшуки у помешканні фігуранта, де виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами злочинів проти державної безпеки України. За скоєне чоловікові загрожує до п’яти років тюрми з конфіскацією майна.