Дитину госпіталізували в Камʼянець-Подільську міську лікарню

Ввечері 8 серпня у Кам’янці-Подільському під колеса легковика потрапив 7-річний велосипедист. Хлопчика із важкими травмами госпіталізували в реанімацію, про це повідомила 9 серпня поліція Хмельниччини.

Аварія на вулиці Шевченка сталася близько 21:10. За даними слідства, 43-річна водійка автомобіля Hyundai Matrix збила 7-річного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переході.

«У результаті аварії велосипедист отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до реанімаційного відділення Камʼянець-Подільської міської лікарні», – зазначають правоохоронці.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від 51 до 85 тис. грн штрафу або обмеження волі на строк до трьох років.