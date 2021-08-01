8-річний хлопчик з Турківщини після укусу змії потрапив у реанімацію
Дитину госпіталізували в лікарню
На Львівщині змія на подвір'ї вкусила 8-річну дитину. Хлопчика у стані середньої вадгості госпіталізували в лікарню.
Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у суботу, 31 липня, 7-річного мешканця села Закіпці, що поблизу Турки, на подвір'ї власного будинку вкусила змія.
Близько 17:00 його госпіталізували до Турківської центральної районної лікарні, а потім – у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, що на вул. Дністерській у Львові. Стан хлопчика – середньої важкості.
У ДСНС Львівщини нагадують, що якщо ви випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.