На Львівщині змія на подвір'ї вкусила 8-річну дитину. Хлопчика у стані середньої вадгості госпіталізували в лікарню.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у суботу, 31 липня, 7-річного мешканця села Закіпці, що поблизу Турки, на подвір'ї власного будинку вкусила змія.

Близько 17:00 його госпіталізували до Турківської центральної районної лікарні, а потім – у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, що на вул. Дністерській у Львові. Стан хлопчика – середньої важкості.

У ДСНС Львівщини нагадують, що якщо ви випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.