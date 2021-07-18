Мешканець гірського села на Львівщині потрапив у реанімацію через укус змії
У суботу, 17 липня, у реанімацію Сколівської центральної районної лікарні доставили 49-річного чоловіка через укус змії. Про це повідомляє ДСНС Львівщини.
Як вказано у повідомленні, 49-річний чоловік є мешканцем села Довжки, що у Стрийському районі Львівщини. Це гірське село поблизу нацпарку «Сколівські Бескиди». Чоловіка у ліву руку вкусила змія, через що його доставили у реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ. Стан потерпілого – середньої важкості.
Зазначимо, що на Львівщині трапляється лише один вид отруйних змій – гадюка звичайна. Вона невелика, має довжину до 75 см, тіло товсте, голова округло-трикутна, приплюснута. Колір – або чорний, або коливається від сірого до коричневого з оливковими та червоно-бурими відтінками і має виражений зигзагоподібний малюнок уздовж хребта.
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