81% українців планує зустріти новий 2021 рік удома, в колі родини. Водночас майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів. Про це свідчать оприлюднені 28 грудня результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, проведене спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Соціологи зазначають, що у порівнянні із 2018 і 2019 роками помітний вплив пандемії коронавірусу, адже майже на 14% зросла кількість респондентів, які проведуть Новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості.

Водночас кожна п’ята молода людина (або 23% від опитаних віком 18–29 років) зустрінуть Новий рік у компанії. Серед опитаних віком 60+ 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6% взагалі не святкуватимуть.

інфографіка: «Демократичні ініціативи»

Причому серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6%). Як підсумовують соціаологи, в опитаних майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні.

Опитування здійснене методом особистого інтерв’ю «обличчям до обличчя» з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, що у понеділок, 28 грудня, під час ранкового ефіру на радіо «Люкс FM» міський голова Львова Андрій Садовий закликав львів’ян залишитись у новорічну ніч удома.