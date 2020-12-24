Новий рік та Різдво у Львові.

Ресторани в новорічну ніч працюватимуть до сьомої години ранку

Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування в Україні зможуть працювати в новорічну ніч не до 1:00, як це передбачали попередні обмеження, раніше передбачалося, а до 7:00.

Відповідну зміну до «карантинної» постанови №1236 від 9 грудня уряд вніс постановою №1301 від 23 грудня, текст якої на сайті уряду опублікували в четвер, 24 грудня.

В інший час дії карантину, продовженого до кінця лютого, робота закладів громадського харчування заборонена в період з 23:00 до 7:00 наступного дня. А в період суворішого карантину, в період з 8 до 24 січня включно ресторани і кафе зможуть працювати тільки навинос або на доставку.

Зазначимо, що деякі країни навпаки посилюють карантин у новорічну ніч. Наприклад, у Польщі з 19:00 31 грудня до 6:00 1 січня діятиме комендантська година.