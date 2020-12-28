Садовий закликав львів'ян залишитись у новорічну ніч удома

У понеділок, 28 грудня, під час ранкового ефіру на радіо «Люкс FM» міський голова Львова Андрій Садовий розповів про цьогорічне святкування Нового року. Мер закликав львів’ян залишитись у новорічну ніч удома. А також привітав усіх із святами та побажав здоров’я.

«Цього року основний акцент робиться на святкуванні Нового року вдома, з рідними. Львів не робить якихось гучних забав, то ми дотримуємось карантину. Звичайно, що в місті є гарні ілюмінації, ялинка, ярмарок, але краще все ж побути в цей час на ізоляції, адже нічого ціннішого за здоров’я немає. Цей рік особливий, тому краще у цей святковий період залишатися вдома. Хочу побажати всім, щоб усі негаразди залишились у цьому році, а в новий рік ми прийшли з добрим настроєм, доброю атмосферою, добрим здоров’ям. Бажаю всім любити людей, любити одне одного, залишалися Людьми з великої літери», — зазначив Андрій Садовий.

За його словами, попри карантин на католицьке Різдво до Львова приїхало багато туристів.

Зазначимо, що нещодавно уряд скасував обмеження на роботу ресторанів у новорічну ніч.

Для тих, хто все ж вирішив прогулятися містом у новорічну ніч, ZAXID.NET уклав перелік найкращих локацій міста для святкування. Проте все ж не забувайте про дотримання карантинних обмежень.