Тіло загиблої 85-річної жінки направили на експертизу

Поблизу села Майдан на Прикарпатті внаслідок наїзду потяга «Київ — Івано-Франківськ» загинула 85-річна місцева мешканка. Інцидент стався на перегоні «Боднарів — Ценжів». Тіло загиблої направили на експертизу. Поліція з'ясовує усі деталі трагічного випадку.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про загибель жінки від наїзду потяга правоохоронцям надійшов близько 09:00 у понеділок, 26 вересня.

«85-річна мешканка села Майдан внаслідок наїзду пасажирського потяга сполученням «Київ — Івано-Франківськ» отримала травми несумісні з життям. Випадок стався на перегоні «Боднарів — Ценжів», поблизу села Майдан», — йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Прикарпаття уточнюють, що тіло загиблої наразі направили на судово-медичну експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Поліція встановлює усі обставини інциденту.