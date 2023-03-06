Найбільше до суспільно корисних робіт залучали безробітних з Полтавщини

До проекту «Армія відновлення», який діє у 13 регіонах, залучили 8500 безробітних. Вони зводять споруди цивільного захисту, розбирають руїни, відновлюють будинки, розвантажують гуманітарну допомогу та розчищають залізничні колії. Як розповіли у Міністерстві економіки України у понеділок, 6 березня, днями до «Армії відновлення» долучились Дніпропетровська та Львівська області.

Держава у межах проекту виплатила безробітним приблизно 56 млн грн. «До виконання суспільно корисних робіт лише з початку цього року залучили 4900 людей, які були безробітними, а загалом з часу старту проекту залучили 8,5 тис. осіб. Вони отримують від держави оплату за роботу щонайменше 6700 грн. Це більше, ніж середній розмір допомоги з безробіття», – повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Найбільше до суспільно корисних робіт безробітних залучали у чотирьох областях України:

Полтавській області (2621 людина);

Донецькій області (1350 людей);

Київській області (1193 людей);

Сумській області (1179 людей).

Регіони потребують різних видів робіт. Проте найчастіше безробітні будують споруди цивільного захисту, укріплюють дамби, відновлюють житлові будинки, укріплюють блок-пости та укриття, розчищають дороги. За інформацією Мінекономіки, 2023 року на оплату суспільно корисних робіт для безробітних передбачили 104 млн грн.

Проект «Армія відновлення» створили в Україні восени 2022 року. Держава укладає з безробітними строковий трудовий договір. Вони отримують мінімум 6700 грн на місяць, але можливе дофінансування з місцевих бюджетів чи коштом замовників робіт.