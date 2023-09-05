Якщо ви хочете присвятити свою шафу виключно одягу та взуттю, то вам слід прибрати звідти всю постільну білизну та рушники

Упорядкувати свою гардеробну шафу – непросте завдання, адже те, що колись було простором порядку, з часом перетворюється на хаос, коли ви намагаєтесь навести лад у спальні чи запхати туди останні покупки. Існує багато хитрощів, щоб організувати гардероб, навіть невеликий. Ефективно організувавши його, ви створите набагато більше простору та заощадите час на пошук певних предметів. Homes & Gardens розповідає, чого в шафі не має бути.

Постільна білизна та рушники

Якщо ви хочете присвятити свою шафу виключно одягу та взуттю, то вам слід прибрати звідти всю постільну білизну та рушники. Вони займаються надто багато місця. Знайдіть для них інше місце, наприклад, у шухлядах під ліжком.

Одяг, який ви не носите

Якщо ви тримаєтеся за одяг, який вам не підходить або який не носили рік чи більше, дістаньте його з шафи та подумайте, чому не носили ці речі. Посортуйте цей одяг, подаруйте чи віддайте на благодійність частину. Так ви заощадите місце в шафі.

Порожні вішаки та коробки з-під взуття

Це простий спосіб звільнити додаткове місце у шафі. Після того, як ви знімете одяг, який більше не носите, на вашій штанзі для одягу залишаться порожні вішалки. Хоча вони не займають багато місця без одягу, вони все одно можуть складатися і займати горизонтальний простір. Знявши порожні вішалки, ви зможете створити більше простору між одягом і бачити його набагато чіткіше. Зробіть те ж саме з порожніми коробками від взуття.

Цінні речі

Інші предмети, які ви захочете захистити від пошкоджень, це ваші цінності. Замість того, щоб дозволити їм зникнути в безодні шафи, краще зберігати їх у безпечнішому місці з важливими документами в упорядкованій папці чи у сейфі.

Об’ємний верхній одяг

Він займає набагато більше місця в шафі, ніж ми часто думаємо. Єдине місце, куди ви можете перенести ці предмети, – це передпокій. Наявність спеціального місця для зберігання верхнього одягу дозволить вам швидко знайти потрібне пальто, коли погода погіршиться. Якщо у вашому передпокої мало місця, вам потрібно буде уважніше оцінити кількість пальт і курток, які ви зберігаєте, і знайти інше місце для їх зберігання. Наприклад, ви можете зберігати сезонні куртки у вакуумних упаковках на горищі, в підвалі, в гаражі або під ліжком, де вони не заважатимуть.

Велике спортивне спорядження

Якщо ви любите займатися спортом, велика ймовірність того, що у вас є великий спортивний інвентар або спортивний інвентар незграбної форми. Хоча може здатися зручним зберігання цих предметів зі спортивним одягом, зрештою вони займають занадто багато місця. Розмістіть своє спорядження в певному місці, наприклад у багажнику чи спеціальній сумці, щоб усе було під рукою, коли воно вам знадобиться.

Святкові декорації

Сезонні речі є однією з речей, які вам слід уникати тримати у своїй шафі, наприклад, різдвяні прикраси. Вони займають занадто багато місця в зоні, якою ви користуєтеся щодня, хоча вони вам потрібні лише пару разів на рік. Ви можете зберігати святкові прикраси в інших приміщеннях будинку, наприклад, в гаражі або на горищі. Якщо вони зберігаються у вашій шафі, вони можуть накопичувати пил і пошкоджуватися, що буде неприємно у святковий сезон.

Багажні сумки

На щастя, менші сумки можна складати у більші. Після збору зберігайте їх в інших приміщеннях будинку, наприклад у підвалі або під ліжком. Це створить більше місця в шафі, і до них все одно буде легко дістатися, коли ви їдете у відпустку.