Щоб отримати щільну консистенцію, варто скористатися кількома простими кулінарними техніками

Густе абрикосове варення виходить не завжди, навіть якщо точно дотримуватися рецепта. Причина часто криється в особливостях приготування та плодах. Щоб отримати щільну консистенцію, варто скористатися кількома простими кулінарними техніками. Mistercat розповідає, як зварити абрикосове варення, щоб воно вийшло густим.

Використовуйте трохи недозрілі плоди

Для густого варення краще обирати не перезрілі, а щільні абрикоси. Вони містять більше природного пектину, тому маса легше виходить густою. Перестиглі абрикоси дають багато соку, але мало пектину, тому маса виходить рідшою.

Додайте пектин або агар-агар

Один із найефективніших способів зробити варення густішим – використати яблучний пектин. Він дозволить зварити густе варення та скоротити час нагрівання.

Пектин потрібно змішати з частиною цукру, додати у киплячу масу наприкінці варіння і кип’ятити ще 3–5 хвилин. Важливо не забути також додати лимонну кислоту, адже вона активує процес загущування.

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