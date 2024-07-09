У п'яти басейнах не провели перевірки через недопущення фахівців

У басейнах Львова вчетверте провели перевірку води. Фахівці відібрали п’ять проб у різних закладах міста, у яких не виявили перевищення показників. Водночас міськрада повідомила, що три заклади не допустили лаборантів для проведення обстеження – аквапарк «Пляж», «Дельфін» та Sport Life, який має у Львові три комплекси з басейнами.

Як інформує ЛМР, 2 липня представники хімічної лабораторії «Адміністративно-технічного управління» вже втретє від початку літа провели обстеження води у басейнах Львова. Зразки води взяли у басейнах таких закладів:

палац спорту ГД «ЛОО ФСТ «Динамо»;

фітнес-комплекс «Uniforce»;

оздоровчий центр «Три стихії» (басейни 25 м та 50 м);

закритий басейн СКА (у відкритому воду не відбирали, бо її міняли в цей час).

«Досліджували воду за 11 показниками: водневий показник pH, залізо, азот амонійний та аміак, нітрати, нітрити, хлориди, загальну твердість, сухий залишок, залишковий хлор, запах та температуру. У відібраних пробах перевищень гранично-допустимих концентрацій не виявили», –зазначили фахівці.

Водночас міськрада повідомляє, що адміністрації спорткомплексів Sport Life, «Дельфін» та аквапарку «Пляж» не допустили лаборантів у басейн провести перевірку. Це вже не вперше, адже такі дослідження в місті проводять кожні два тижні.

Директорка «Комплексу водних видів спорту» (аквапарку «Пляж») Олена Анатійчук прокоментувала ZAXID.NET, що працівники не допускали перевірку в час її відсутності. Водночас вона бере під сумнів перевірку води, яку проводить КП міськради.

«Вони не є органом, який має на це повноваження. Як ми переконалися з попередніх років, їхні фахівці не є хіміками, вони пишуть смішні висновки. Ми самі дбаємо про безпеку наших відвідувачів. Жоден заклад в Україні не перевіряє воду так, як ми: ми маємо свою хімічну лабораторію, в якій кожні 3 години проводимо перевірку. Воду обробляємо гіпохлоритом натрію – найбезпечнішим і найефективнішим засобом знезараження води», – пояснила ZAXID.NET Олена Анатійчук.

Від Sport Life редакція ZAXID.NET все ще очікує на коментар, оскільки зв’язок з пресою там лише у форматі листування.

Нагадаємо, після трьох попередніх обстежень води у басейнах Львова міськрада повідомляла, що мережа Sport Life, яка має у Львові три заклади, та аквапарк «Пляж» не допустили фахівців для перевірки. Тоді міськрада не рекомендувала відвідувати ці заклади.