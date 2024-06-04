За зловживання впливом адвокату загрожує до 8 років тюрми

В Ужгороді правоохоронці затримали місцевого адвоката, який за хабарі від засуджених сприяв їх виїзду за межі області. За скоєне закарпатцеві загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 червня, адвоката викрили на вимаганні та отриманні частинами 1600 доларів.

«Затриманий пропонував умовно засудженим домовитися з керівництвом центру пробації, щоб вони не приходили відмічатися, натомість жодних записів про неявку у документацію не вноситимуть. Якщо на пропозицію зловмисника клієнти не погоджувалися, останній погрожував вплинути на те, аби міру покарання змінили на реальне ув’язнення чи обмеження волі», – інформують правоохоронці.

Адвоката затримали на гарячому під час отримання ним другої частини обумовленої суми – 1200 доларів. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внести майже 182 тис. грн застави. За зловживання впливом адвокату загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.