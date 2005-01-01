Адвокати «Небесної Сотні» просять купити 3D-мікроскоп для ідентифікації зброї міліції на Майдані

Наявна у слідчих техніка не дозволяє визначити зброю, яку застосували проти євромайданівців

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 14:517581

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Адвокати «Небесної Сотні» просять купити 3D-мікроскоп для ідентифікації зброї міліції на Майдані
фото з відкритих джерел
Під час Революції Гідності міліція використовувала заборонені спецкулі

Члени родин загиблих активістів Євромайдану разом із Адвокатською дорадчою групою звернулися до президента України Петра Порошенка та прем’єр міністра Володимира Гройсмана з проханням закупити оптичний профілометр для потреб слідства. Копії листів адвокати виклали в соцмережах, пише «Громадське радіо».

Член Адвокатської дорадчої групи Маркіян Галабала розповів, що без цього приладу неможливо ідентифікувати зброю, з якої стріляли працівники міліції в протестувальників 20 лютого 2014 року.

«Це специфічний мікроскоп, який дозволяє шляхом 3D-моделювання встановлювати збіг конкретної кулі, випущеної з конкретного ствола — тобто, ідентифікувати, з якої саме зброї була випущена ця конкретна куля», — сказав Галабала.

Складність ідентифікації використаної проти мітингувальників зброї полягає в особливості куль, зазначає адвокат. За його словами, під час Революції Гідності міліція застосовувала так звані експансивні кулі, які при контакті з тілом людини розсипаються на велику кількість дрібних частин.

Рік тому за сприяння Кабінету міністрів вже закуповували мікроскопи з цієї метою, проте, зазначає Галабала, їхньої потужності не вистачає. За словами адвоката, якісний профілометр коштує приблизно 3 млн грн.

Експансивні кулі — особливий вид куль із виїмкою, завдяки якій після влучання в ціль вони «розкриваються». Такі кулі у цивілізованому визнані негуманними, оскільки при попраплянні в незахищене тіло завдають великих пошкоджень в м’яких тканинах.

Ці кулі заборонені для військового застосування першою Гаазькою мирною конвенцією. Проте їх активно використовують органи правопорядку, вони надходять у вільний продаж в низці країн.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року правоохоронці застосували зброю проти мітингувальників Революції Гідності. Внаслідок цього загинуло близько ста людей. Перші смерті на Майдані сталися 22 січня — тоді від вогнепальних поранень загинули Михайло Жизневський та Сергій Нігоян.

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