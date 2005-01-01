Адвокати Януковича через соцмережі шукають тих, хто «розповість правду» про події Євромайдану

Віктор Янукович та його адвокат Віталій Сердюк у залі московського суду

Адвокати екс-президента Віктора Януковича запрошують охочих розповісти відому їм інформацію про події часів Євромайдану 2013-2014 років. Звернення від захисників оприлюднив у Facebook один із представників колишнього президента в судовому процесі Віталій Сердюк.

«Ми просимо відгукнутися всіх, хто готовий допомогти встановити істину й розповісти народу України правду про події 2013-2014 років», – йдеться в зверненні.

Адвокатів Януковича, зокрема, цікавлять відомості щодо організаційної структури Штабу національного опору, підпорядкованості бійців самооборони політичним лідерам Євромайдану, наявності зброї на Майдані тощо.

Окрім того, захист потребує свідчень щодо «ставлення кримчан і жителів сходу України до антиконституційної зміни влади, політичні переслідування з боку нової влади».

Захист стверджує, що відомості збираються згідно зі ст. 20 закону України «Про адвокатуру» та обіцяють конфіденційність звернень.

Як повідомляв ZAXID.NET, Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судочинство, оскільки той не з'являється особисто на допити і в суд.

Януковича підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.