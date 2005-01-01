Адвокати Саакашвілі оскаржили в суді заборону на його в'їзд в Україну

Адвокати екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михеїла Саакашвілі подали позов у суд на рішення про заборону йому в'їжджати в Україну до 13 лютого 2021 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії.

«З метою захисту прав Михеїла Саакашвілі адвокати подали позов у Львівський окружний адміністративний суд про визнання протиправною та скасування постанови Мостиського прикордонного загону про заборону в'їзду Саакашвілі в Україну на три роки», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, захист Саакашвілі вважає, що постанову було винесено з порушеннями Інструкції про ухвалення рішень про заборону в'їзду іноземцям або особам без громадянства, що порушує права, гарантовані Європейською конвенцією з прав людини.

Як інформував ZAXID.NET, 12 лютого 2018 року військовослужбовці Держприкордонслужби і представники Державної міграційної служби України затримали Саакашвілі в Києві і вислали в Польщу як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017 року.

Прикордонники заборонили Михеїлу Саакашвілі в'їзд в Україну на три роки – до 13 лютого 2021 року.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі прибув з Варшави в Нідерланди, де живе його сім'я.