Агент на всі випадки життя. Гастролі

Головний герой розслідування ZAXID.NET «Агент на всі випадки життя» 42-річний агент поліції для підкидання хабарів Ярослав Слоцяк (Сухоставський) фігурує ще у щонайменше одній справі про підкидання хабара в Івано-Франківській області. Окрім того, він проходить як свідок в інших кримінальних провадженнях. А його рідний брат – Олександр Слоцяк, виявляється, фігурував у скандальній справі затримання на хабарі посадовців Держгеокадастру на Закарпатті.

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Брати Слоцяки фігурували у розслідуванні ZAXID.NET, яке стосується використання поліцією агентів для підкидання хабарів. Зокрема, ми розповідали про п’ять справ, у яких фігурував 42-річний Ярослав Слоцяк, та три справи його рідного брата – Олександра Слоцяка. Одна із останніх справ Ярослава Слоцяка – підкидання хабара заступнику мера Пустомит Володимиру Кардашу, напередодні якої він навіть змінив прізвище і став Ярославом Сухоставським.

Брати Слоцяки давали хабарі державним посадовцям та працівникам приватних фірм у найрізноманітніших сферах – за оформлення земельних ділянок, дозволів на торгівлю та навіть за розмитнення авто. Усі описані у розслідуванні інциденти відбувались зі Слоцяками у межах Львівської області. Але, як зясувалось, навіть поза межами Львіщини карма вимагання хабарів продовжувала переслідувати братів-агентів.

Під час прес-конференції 14 березня голова «Львівської правозахисної ініціативи» та головна лікарка львівського шпиталю ім. Митрополита Шептицького Наталія ван Доеверен оприлюднила номери ще кількох справ, у яких брати Слоцяки проходили заявниками або ж свідками. ZAXID.NET проаналізував матеріали цих справ, та розповідає найцікавіше.

Ярослав

З’ясувалось, що Ярослав Слоцяк (Сухоставський) фігурував ще щонайменше в одній справі про давання хабара. У квітні 2015 року в Слоцяка нібито вимагав 5 тис. грн хабара санітарний фельдшер Держсанепідемслужби в Івано-Франківській області Богдан Лук’ян. Ці гроші Слоцяк дав посадовцю за виготовлення висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи для отримання ТОВ «НВП «ЕКО-Сервіс» ліцензії на роботу по поводженню з небезпечними відходами. У листопаді 2015 року Івано-Франківський районний суд визнав Богдана Лук'яна винним і оштрафував його на 12,7 тис.грн.

Окрім того, Слоцяк проходив як свідок у кількох кримінальних справах, які не стосуються отримання хабарів. Зокрема, він є свідком у справі про виготовлення підробленого туалетного паперу «Кохавинка» у Буському районі. Кримінальне провадження у цій справі відкрили у 2016 році і справа розслідується понині. У березні 2019 року управління із захисту економіки Нацполіції повідомило про припинення діяльності цеху із вироблення підробленого туалетного паперу і серветок. Правоохоронці прозвітували, що вилучили фальсифікату на 400 тис. грн.

Також Слоцяк проходив свідком у справі про незаконне використання торгового знаку «Галка» на стікерах львівським підприємцем Романом Бурдою. Згідно із матеріалами справи, Бурда облаштував підпільний цех, де підробляв розчинну каву «Люкс» та у подальшому продавав її. У липні 2018 року Романа Бурду винним та оштрафував його на 25,5 тис. грн.

До речі, у двох справах, де Слоцяк (Сухоставський) проходить як свідок, одним із прокурорів є Андрій Сенюта. Цей прокурор здійснював процесуальне керівництво в інших справах, де жертвою вимагання хабарів був Ярослав Слоцяк (Сухоставський), у тому числі у справі про затримання на хабарі заступника мера Пустомит Володимира Кардаша.

Олександр

Брат Ярослава Слоцяка (Сухоставського), як виявилось, фігурує ще в одній справі про хабарництво, але уже в Закарпатській області. Мова йде про відому справу із вимаганням працівників Держгеокадастру 270 тис. доларів.

У середині лютого 2018 року Олександр Слоцяк вручив 270 тис. доларів (близько 7,3 млн грн) керівнику відділу та головному спеціалісту Держгеокадастру у Воловецькому районі за виділення земельних ділянок для будівництва готелю і гірсько-лижного спуску. За цю немалу суму посадовці Дежргеокадастру нібито запропонували Слоцяку безпрограшну схему: він повинен був знайти чотирьох бійців АТО для безкоштовного виділення їм земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Після цього Слоцяк мав викупити ці землі у АТОшників та, за сприяння працівників Держгеокадастру, переоформити їх для будівництва готельного комплексу. Цю справу наразі розглядає Солом’янський районний суд Києва.

Цікаво, що про справу на Закарпатті на початку травня минулого року повідомляла Генпрокуратура – ця справа була доволі скандальною, оскільки спочатку прокуратура звинуватила у злочині посадовців Держгеокадастру, які не були причетні до цієї справи.