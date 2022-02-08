Reuters опублікував інтерв’ю з двома ватажками донецьких бойовиків
Українська влада закликала іноземні ЗМІ не легітимізувати окупантів
Одна з найбільших міжнародних інформаційних агенцій Reuters, штаб-квартира якої розташована у Лондоні (Велика Британія), опублікувала матеріали із ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним та екс-ватажком угрупування «Восток» Олександром Ходаковським. У Мінкульті та Міністерстві закордонних справ України закликали журналістів відповідально висвітлювати дії окупантів.
Як пише «Громадське», інтерв'ю з Денисом Пушиліним та Олександром Ходаковським опублікували на сайті Reuters 7 лютого. Першого інформаційне агентство називає «донецьким лідером» та «лідером сепаратистів на сході України, яких підтримує Росія». Ходаковського описують як «впливового командира сепаратистів».
Обидва у коментарі інформагентству заявили про можливість загострення бойових дій на Донбасі та можливість звернення до Росії «по допомогу». Зокрема, ходаковський заявив, що донецьким бойовикам потрібно від Росії ще 30 тис. військових.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter наголосив, що на Донбасі орудують не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація.
«Надання слова російським маріонеткам створює фальшиву реальність, підриває зусилля з притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Коли йдеться про європейську безпеку, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль», – наголосив Ніколенко.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав іноземні ЗМІ не легітимізувати тероризм та не давати злочинцям майданчик для озвучування ідей Кремля.
Він також наголосив, що журналісти можуть відвідати окуповані території тільки через українські пункти пропуску вздовж лінії зіткнення. «Бо перед тим, як їхати туди та писати, варто зважено обмірковувати, який внесок у підтримку тероризму це може зробити», – застеріг Ткаченко.