Одна з найбільших міжнародних інформаційних агенцій Reuters, штаб-квартира якої розташована у Лондоні (Велика Британія), опублікувала матеріали із ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним та екс-ватажком угрупування «Восток» Олександром Ходаковським. У Мінкульті та Міністерстві закордонних справ України закликали журналістів відповідально висвітлювати дії окупантів.

Як пише «Громадське», інтерв'ю з Денисом Пушиліним та Олександром Ходаковським опублікували на сайті Reuters 7 лютого. Першого інформаційне агентство називає «донецьким лідером» та «лідером сепаратистів на сході України, яких підтримує Росія». Ходаковського описують як «впливового командира сепаратистів».

Обидва у коментарі інформагентству заявили про можливість загострення бойових дій на Донбасі та можливість звернення до Росії «по допомогу». Зокрема, ходаковський заявив, що донецьким бойовикам потрібно від Росії ще 30 тис. військових.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter наголосив, що на Донбасі орудують не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація.

«Надання слова російським маріонеткам створює фальшиву реальність, підриває зусилля з притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Коли йдеться про європейську безпеку, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль», – наголосив Ніколенко.

.@Reuters there aren’t separatists in Donbas but a Russian occupying administration. Giving spotlight to proxies creates false reality, undermines efforts to bring RU to account for its crimes. When it comes to Europe security, responsible journalism has a critical role to play https://t.co/lQ2tgXacp0 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 8, 2022

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав іноземні ЗМІ не легітимізувати тероризм та не давати злочинцям майданчик для озвучування ідей Кремля.

Він також наголосив, що журналісти можуть відвідати окуповані території тільки через українські пункти пропуску вздовж лінії зіткнення. «Бо перед тим, як їхати туди та писати, варто зважено обмірковувати, який внесок у підтримку тероризму це може зробити», – застеріг Ткаченко.