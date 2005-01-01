Мешканцям львівського Знесіння показали сміттєпереробний комплекс у Польщі

Мешканці Знесіння, які протестують проти будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, побували на схожому комплексі у Польщі та на власні очі змогли побачити роботу підприємства. Львівська міськрада запропонувала жителям району поїхати до міста Стальова Воля, що розташоване за 200 км від Львова.

«Людям стало більш зрозуміло. Що це не просто, знаєте, якийсь об'єкт підвищеної небезпеки. Стало зрозуміло, що це є досвід, ефективний досвід європейський, який варто запозичувати», – пояснив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Таку мандрівку для п'ятнадцяти львів'ян організували, аби активісти мали змогу на власні очі переконатися в доцільності та нешкідливості будівництва заводу. До того ж, комплекс Стальової Волі дуже схожий до того, який згодом мають збудувати на вул. Пластовій.

Дирекція сміттєпереробного заводу провела гостям екскурсію. До того ж, польське підприємство має намір брати участь у тендері на будівництво львівського сміттєпереробного заводу.

«Ну, враження від екскурсії на той завод дуже позитивні. Тут смердить на тому заводі менше, ніж в мене вдома під брамою, коли сміття не вивозять. Тому обов'язково завод треба будувати, то є обґрунтовано», – каже львів’янин Володимир Шептунов.

За словами Вадима Ноздрі, запланована ще одна ознайомча поїздка на підприємство.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, невдовзі ЛКП «Зелене місто» має оголосити тендер на будівництво сміттєпереробного комплексу у Львові. За словами Вадима Ноздрі, Львів вже пройшов стадію погоджувальних процедур, розпочинається процедура оцінки впливу на довкілля, яка передбачає громадські слухання.

«Ми би хотіли розпочати будівництво в кінці цього року, але є речі, які прямо не залежать від нашого бажання. Наприклад, проходження комплексної державної експертизи проекту без отримання дозволу на будівництво. Фактично, ми не зможемо приступити до безпосередньо будівельних робіт. Є практика підготовчих робіт та багатьох різних формальних процедур. Ми маємо паралельно провести тендер, який ми зараз розпочинаємо. Завершується проектування у вересні і на сьогодні вже готова стадія ТЕО, вона має бути супроводжена звітом про оцінку впливу на довкілля. Це формує перший етап робіт, другий етап — комплексна державна експертиза. Власне, після цього ми очікуємо отримати дозвіл на будівництво. Усе залежить від термінів, які займе процедура в державній експертизі. За нашими оцінками, це два-три місяці. Ми плануємо з вересня опинитися вже в державній експертизі», — додав Вадим Ноздря, директор ЛКП «Зелене місто».