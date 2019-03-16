Активісти «Нацкорпусу» закидали іграшковими свинями поліцію під час акцій протесту

У Києві та Полтаві націоналісти протестували із вимогою покарати причетних до оборонного скандалу

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 16:495340

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Під час візиту Петра Порошенка до Полтави націоналісти влаштували чергову акцію, під час якої сталися сутички з правоохоронцями. Також в Києві громадські організації «Національний Корпус» та «Національні дружини» провели мітинг із вимогою до президента Петра Порошенка покарати причетних до розкрадань у оборонному секторі. Під час протесту вони закидали поліцію іграшковими свинями.

Як повідомила прес-служба поліції Полтавщини, 16 березня на площі біля театру М.В. Гоголя у Полтаві група молодиків «намагалася спровокувати конфлікт із працівниками поліції». Внаслідок сутичок постраждала одна цивільна особа. Зокрема, представники «Нацкорпусу» і «Нацдружин» почали закидати спецпризначенців плюшевими свинями. Після цього правоохоронці затримали кількох протестувальників.

Місцевий сайт «Полтавщина» поінформував, що поліція затримала близько 15 осіб та посадила їх у автозаки.

«Громадське» також повідомило, що до двох десятків затриманих доставили до відділу. В поліції уточнили, що через сутички постраждала жінка.

Також 16 березня на Майдані Незалежності та біля Адміністрації президента в Києві організації «Національний Корпус» та «Національні дружини» провели мітинг із вимогою до президента Петра Порошенка покарати причетних до розкрадань у оборонному секторі. Учасники акції також кидали іграшкових свиней в правоохоронців.

Фото LB.ua/Макс Требухов

Свою акцію вони назвали «#СвинарчуківПорошенка – за ґрати!».

Нагадаємо, раніше представники «Нацкорпусу» влаштували у центрі Києва акцію «День гніву» і 9 березня прийшли під Адміністрацію президента з вимогою покарати причетних до розкрадань в «Укроборонпромі». А саме – представників оточення президента України, зокрема Олега та Ігоря Гладковських (колишнє прізвище Свинарчук).

Під час акції між учасниками і поліцією сталися сутички, після яких у поліції заявили про трьох постраждалих правоохоронців. Того ж дня протестувальники вирушили також до Черкас, де перебував президент Петро Порошенко, і намагалися прорватися до нього під час його виступу.

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