Джек Ніколсон не знімається з 2010 року

Американський актор Джек Ніколсон страждає на деменцію та не виходить з дому. Про це повідомив Daily Express з посиланням на близьке оточення Ніколсона.

Джек Ніколсон не знімається з 2010 року, останнім фільмом за його участі стала комедія «Як знати». Близьке оточення стверджує, що 84-річний актор не хоче виходити з дому, його доглядають син та донька. Актор з родиною живе у Лос-Анджелесі.

Загалом у його фільмографії налічується понад 40 ролей за 50 років успішної кар'єри. Його гонорари у 2000-х обчислювалися десятками мільйонів. Серед найвідоміших фільмів за участю актора «Бетмен», «Пролітаючи над гніздом зозулі», «Листоноша завжди дзвонить двічі», «Краще не буває», «Сяйво», «Список останніх бажань», «Відступники», «Іствікські відьми» тощо. Він 12 разів номінувався на «Оскар» та тричі його отримав.