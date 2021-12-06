З публічного доступу також зник обліковий запис дружини Болдвіна

Американський актор Алек Болдвін видалив кілька облікових записів у соцмережі Twitter після свого емоційного інтерв’ю щодо трагічних подій на зйомках фільму «Іржа» (Rust), пише The Hollywood Reporter.

Профіль @alecbaldwin, на якому актор публікував офіційні заяви, зокрема щодо подій на зйомках фільму «Іржа», зник у неділю пізно ввечері. Водночас інший перевірений акаунт @alecbaldwin__ досі активний. Однак дописів у ньому вже немає. Цей обліковий запис Болдвін створив у липні 2012 року.

Крім того, облікові записи організації Болдвіна @ABFalecbaldwin та його дружини @HilariaBaldwin також зникли у соцмережі. Вони могли бути видалені або ж налаштування їхньої приватності були змінені.

Представники актора поки що не прокоментували зникнення з Twitter згаданих облікових записів.

Нагадаємо, минулого тижня Болдвін в емоційному інтерв’ю телеканалу ABC заявив, що не натискав на спусковий гачок під час інциденту, що призвів до загибелі операторки Галини Гатчінс.

21 жовтня під час зйомок художнього фільму «Іржа» (Rust) у штаті Нью-Мексико американський актор і продюсер Алек Болдвін випадково застрелив операторку – 42-річну громадянку України Галину Гатчінс (Андросович). Крім того, поранення дістав 48-річний режисер Джоел Соуза. Болдуїн вистрілив з реквізитної зброї, яка мала бути заряджена холостим патроном.

Сам актор під присягою заявив, що був переконаний у безпечності зброї, яку йому вручили. Жодних офіційних звинувачень Болдвіну не висували.