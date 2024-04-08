Ален Делон буде під посиленью опікою мінімум п'ять років

88-річний французький актор Ален Делон за рішенням суду опинився під посиленою опікою. Також суд позбавив зірку можливості розпоряджатись своїм майном. Така ситуація триватиме щонайменше 5 років. Про це повідомило видання Le Figaro. Адвокати зірки оскаржують таке рішення та планують подати апеляцію.

Раніше рішення суду було пов'язане зі станом здоров'я актора, але воно залишало право розпоряджатися майном, крім його продажу. Тоді це було зроблено для того, аби позбавити дітей актора можливості займатись справами, зокрема медичними, Алена Делона. Теперішні судові суперечки ініційовані саме дітьми зірки.

Тепер доходи та власність актора перейдуть під управління опікуна, якого призначив суддя. Ім'я цієї людини поки залишається в таємниці. Сам актор наразі не коментує цього рішення.