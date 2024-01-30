Суд позбавив дітей легендарного Алена Делона права доглядати за батьком. Ініціаторм такого рішення став сам 88-річний актор.

Зокрема, його діти втратили право вивозити Делона на медичне обстеження. Замість цього усі питання, пов'язані з медичними обстеженнями, витратами та іншими справами, буде вирішувати відповідне державне агентство, яке суд визначив офіційним опікуном Делона, повідомляє телеканал TF1.

З донькою Аннушкою у Каннах (фото Festival de Cannes)

Діти актора, які багато разів говорили про те, що батько перебуває у критичному стані, тепер не зможуть доглядати за ним та втручатися у питання, пов'язані з медичними процедурами. Це дозволить соціальним службам допомогати Алену Делону. Суддя визнав необхідним позбавити дітей Делона права керувати усім, що пов’язано зі станом здоров’я актора.

– розповів адвокат.

Ініціатором судового розгляду став сам Делон. Він подав до суду, зокрема, через те, що його старший син Антоні Делон не раз розповідав ЗМІ, що батько перебуває у важкому стані після двох інсультів. Антоні, наприклад, заявив у грудні 2023 року, що це «останнє Різдво» для його 88-річного батька. Він також звинуватив свою сестру Анушку в маніпуляціях зі здоров’ям Алена. Зі свого боку 33-річна Анушка звинуватила Антоні та ще одного брата – Алена-Фаб'єна – в тому, що вони перервали лікування, призначене батькові швейцарськими медиками. Актор категорично не погоджується з такими заявами.

З сином Антоні на похоронах Жана-Поля Бельмондо (фото Le Figaro)

За даними французьких ЗМІ, саме Аннушка була обрана батьком головною спадкоємицею, на додачу до управління компанією Alain Delon International Distribution, яка є основою сімейного бізнесу. Вона нібито має успадкувати 50% статків батька, які оцінюються в кількасот мільйонів євро, водночас брати претендують на 25% кожен.

Ален Делон має трьох дітей: Антоні (1964 р.н.) від Наталі Делон, Аннушку (1990 р.н.) та Алена-Фаб'єна (1994 р.н.) від Розалі ван Бремен.

Нагадаємо, у березні 2022 року Ален Делон зробив заяву, що у разі, якщо він буде перебувати у безпорадному стані, він би хотів піти з життя за допомогою евтаназії. Також актор не раз говорив в інтерв’ю, що хотів би бути похованим у своєму маєтку поруч зі своїми собаками (Делон має на території маєтку цвинтар для своїх улюбленців).

Нагадаємо також, що від початку повномасштабного вторгнення Ален Делон повністю підтримав Україну.