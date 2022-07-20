Алое – дуже світлолюбна рослина, тому бажано розмістити її на південному вікні

Алое налічує до 260 видів трав’янистих багаторічників, багато з яких вирощують як домашні квіти. Природне середовище проживання – посушливі регіони Африки. Листя алое зазвичай м’ясисте, росте від кореня, зібране в розетку, з колючками або без. Деякі види алое використовують у медицині, зокрема, сік застосовують при лікуванні опіків і гнійників, також він має омолоджувальний і відновлювальний ефект для шкіри. Як доглядати за цією рослиною, розповідає «Флорист-Х».

Освітлення

Алое – дуже світлолюбна рослина, тому бажано розмістити її на південному вікні і не ховати від прямих сонячних променів. Якщо ж алое довгий час перебувало в затінку, то привчати до прямого сонця його слід поступово. Взимку рослині може знадобитися додаткове освітлення – підійдуть лампи денного світла.

Температура

Влітку може бути кімнатна температура. Якщо є куди, то можна винести кімнатне алое на свіже повітря, оберігаючи від опадів. Якщо рослина весь час перебуває в приміщенні, то потрібно забезпечити приплив свіжого повітря. Взимку рослина відпочиває, тому оптимально буде утримувати її при температурі не вище +14°C. При вищій температурі рослина може витягуватися через нестачу освітлення, що зазвичай буває взимку.

Полив

Під час періоду активного росту алое поливають відразу після висихання верхнього шару земельної суміші. Взимку полив скорочують, даючи землі трохи підсохнути, але не висохнути повністю. Якщо вода потрапить у листову розетку, стебло може загнити і призвести до загибелі рослини.

Вологість повітря

Вологість повітря не має ніякого значення для нормального розвитку рослини алое.

Цвітіння

Для цвітіння рослина повинна перейти в період спокою, який можна забезпечити низькою температурою повітря і тривалим світловим днем. Такі умови у квартирі створити досить складно, тому цвітіння алое в домашніх умовах радше виняток, ніж правило.

Підживлення

Алое добре реагує на щомісячні підживлення мінеральними добривами. Підживлювати потрібно з середини весни до початку осені, після чого добрива не вносять до наступної весни.