Американські актори та продюсери назвали найкращі фільми 2017 року

Кадр з фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі»

Фільм «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі» Мартіна Макдонаха отримав головну нагороду Гільдії кіноакторів США за найкращий акторський склад. Про це йдеться на сайті премії.

Актриса Френсіс Макдорманд завдяки ролі в цьому фільмі перемогла в категорії «Найкраща жіноча роль», а Сем Рокуелл завоював нагороду в номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану».

Гарі Олдмена зіграв Вінстона Черчілля в драмі «Темні часи»

Актором року визнали Гарі Олдмена, який зіграв британського політика Вінстона Черчілля в драмі «Темні часи». У номінації «Найкраща жіноча роль другого плану» перемогла акторка Еллісон Дженні, яка знялася в картині «Я, Тоня».

Саме так розподілилися нагороди і під час вручення «Золотого глобуса».

Фільм «Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі» також отримала кінопремію «Золотий глобус» як найкраща драма.

Найкращим фільмом року, на думку Гільдії продюсерів США, є картина Ґільєрмо Дель Торо «Форма води». Про це повідомляє Associated Press.

Еллісон Дженні у картині «Я, Тоня»

Сам режисер не був присутній на церемонії вручення нагород через хворобу батька. За звання найкращого фільму також боролися «Геть» Джордана Пила, «Леді Бьод» Грети Гарвінг та «Дюнкерк» Крістофера Нолана.

Раніше в січні «Форма води» була названа найкращим фільмом року на Венеціанському фестивалі. Найкращою її назвали і кінокритики під час Critics 'Choice Awards.

А от на «Золотому глобусі» фільм Дель Торо поступився фільму «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі».

«Форма води» - один із головних претендентів на «Оскар»

Нагадаємо, що названі найкращими «Форма води» та «Темні часи» зараз можна побачити у львівському кінопрокаті. «Я, Тоня» виходить у прокат 8 лютого. А от «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі» українці, скоріше за все, не зможуть побачити на великому екрані.