Де саме застосовують 155-мм САУ, аналітики не уточнили

Американські самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin вже прибули в Україну. Військові ЗСУ вже отримали перші одиниці техніки американського виробництва, повідомили у четвер, 4 травня, аналітики Ukraine Weapons Tracker.

За даними аналітиків, щонайменше частина САУ Paladin вже заступили на бойове чергування. Загалом США має передати Україні 18 таких установок.

«Пожертвувані США 155-мм самохідні гаубиці M109A6 Paladin вже в Україні. Загалом США зобов’язалися поставити українській армії 18 таких САУ», – повідомили в Ukraine Weapons Tracker.

Ще в березні 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як військові на Бахмутському напрямку використовують Paladin для захисту України. Зазначається, що установки, які вже в березні були на території України, передали не США, а інші країни.

Зазначимо, окрім США, 16 квітня САУ Paladin модифікації M109L пообіцяла передати Італія. Країна готується передати додаткові установки, а раніше передала ще приблизно 30 САУ. За даними італійського видання La Repubblica, Італія загалом планує передати 60 M109L.