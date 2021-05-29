Міністерство оборони Болгарії почало розслідування інциденту, під час якого американські військові помилково вдерлися у виробничий цех в Пловдивському районі, повідомило в суботу, 29 травня, «Радіо Свобода».

11 травня 7 солдатів вторглися в майстерню в селі поблизу Пловдива і, за словами власників, спрямували зброю на працівників. Вторгнення зафіксували камери відеоспостереження підприємства. Потім солдати виявили помилку і залишили цех. Власники майстерні стверджують, що солдати були американцями, бо вони розмовляли англійською.

Цех розташований поруч із військовим аеродромом в Чешнегірово біля Пловдива, де тоді проходили масштабні навчання. Власники цеху стверджують, що подали скаргу у військову поліцію, але відповіді досі не отримали. Міністерство оборони відповіло, що до вечора п'ятниці жодна структура не отримувала жодної скарги та що вони зможуть прокоментувати справу після завершення перевірки.

Посольство США в Болгарії опублікувало заяву, в якій стверджує, що інформація про інцидент надійшла до них в суботу, 29 травня. Посольство США вибачилося за інцидент і повідомило, що це були солдати 173-ї повітряно-десантної бригади.

«Ми щиро просимо вибачення перед приватною компанією та працівниками майстерні», – сказано в заяві. Хоча раніше там зазначали, що триває поглиблене розслідування.