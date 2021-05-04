Фермер з Бельгії спричинив ажіотаж після ненавмисного перекрою кордону країни з Францією. Як пише Уу вівторок, 4 травня, BBC, На зміну кордону звернув увагу місцевий краєзнавець, який гуляв лісом і помітив, що камінь, який позначає межу між двома країнами, перемістився на 2,29 м.

Бельгійський фермер, очевидно роздратований каменем на шляху його трактора, перемістив його всередину французької території.

Замість того, щоб викликати міжнародний галас, інцидент викликав посмішки по обидва боки кордону.

«Він зробив Бельгію більшою, а Францію меншою, це не гарна ідея», – заявив Давид Лаво, очільник бельгійського села Ерквелінн. Такий крок завдав головного болю приватним землевласникам, зазначив він, не кажучи вже про сусідні держави.

Кордон між Францією та сучасною Бельгією простягається на 620 км. Він був офіційно створений згідно з Кортрійським договором, підписаним у 1820 році після поразки Наполеона під Ватерлоо п'ятьма роками раніше. Камінь датується 1819 роком, коли межа була вперше позначена.

«Я зрадів, моє місто стало більшим. Але мер Бузіньї-сюр-Рок з цим не згоден», – додав бельгійський чиновник зі сміхом.

«Ми повинні уникнути нової прикордонної війни», – сказав жартома керівник сусіднього французького села Орелі Велонек.

Місцева влада Бельгії планує зв’язатися з фермером та попросити його повернути камінь на місце. Якщо цього не трапиться, справа може потрапити до міністерства закордонних справ Бельгії, яке буде змушене скликати франко-бельгійську прикордонну комісію, яка не діяла з 1930 року.

Давид Лаво зазначив, що фермеру також може загрожувати кримінальна відповідальність, якщо він не поверне камінь.

«Якщо він виявить добру волю, у нього не буде проблем, ми врегулюємо це питання полюбовно», – сказав він бельгійському сайту Sudinfo.