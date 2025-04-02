Корі Букер завершив свою рекордну промову на 26-й годині

Сенатор від Демократичної партії США Корі Букер виголосив рекордну промову, під час якої він розкритикував політику чинного президента-республіканця Дональда Трампа. Промова розпочалася 1 квітня та тривала понад добу, повідомили АР та CNN із посиланням на виступ Букера.

Марафонська промова Корі Букера в Сенаті тривала 25 годин і 5 хвилин. Вона стала найдовшою промовою в історії американського Сенату.

Під час промови Букер наголошував на загрозах для демократії та соцзахисту, звернувши увагу на ненормовані скорочення програм соціального забезпечення та ключових програм охорони здоров’я для американців. Крім того, він протягом кількох годин виступав проти скорочень за ініціативи департаменту Ілона Маска DOGE.

Демократ засудив територіальні претензії Трампа на Канаду та Гренландію, а також розкритикував президента США за його підтримку Владіміра Путіна і тиск на Володимира Зеленського на тлі російсько-української війни.

«Лише за 71 день президент Сполучених Штатів завдав стільки шкоди безпеці американців, фінансовій стабільності та основним засадам нашої демократії. Це не нормальні часи для Америки. І вони не повинні розглядатися як такі в Сенаті Сполучених Штатів», – сказав він.

Для своєї промови Букер із колегами підготував 1164 сторінки матеріалу до виступу. За словами самого політика, за кілька днів до виступу він перестав їсти та зневоднив себе, що призвело до судом та спазмів під час промови. Виступ активно підтримали представники демократичної партії в Сенаті, аплодуючи Букеру кілька хвилин поспіль.

Зазначимо, промова Букера не була безперервною – час від часу сенатори ставили політику запитання. Промова демократа побила рекорд сенатора Строма Турмонда 1957 року, який виступав 24 години 18 хвилин для блокування законопроєкту про забезпечення рівних прав для афроамериканців.

Корі Букер з 2013 року працює в Сенаті. Він є першим темношкірим сенатором від Нью-Джерсі та одним із п’яти темношкірих працівників Сенату загалом.