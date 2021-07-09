Курт Волкер раніше був спецпредставником США по Україні

Впливовий американський лобіст і дипломат, колишній спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер прокоментував перспективи вступу України в НАТО. Він зазначив, що брав участь у створенні чернетки документа Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 1999 році і наголосив, що він завжди вважався інструментом, а не перешкодою для вступу в НАТО.

Водночас, за словами Волкера, «сьогодні ПДЧ у випадку України використовується іншими країнами-учасницями НАТО швидше як перешкода».

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з України нагадав, що ПДЧ передбачав підготовку і тренінг військових, програми обмінів, річні національні плани з наближення армій до стандартів НАТО.

«Усі ці умови Україна на сьогодні виконала, тому я не думаю, що ПДЧ привнесе якусь додаткову цінність до того, що Україна вже зробила на шляху до НАТО», – заявив американський дипломат в інтерв’ю НВ.

Волкер додав, що хотів би, щоб США та інші країни-учасниці НАТО, працюючи спільно, визначили, яким повинен бути подальший шлях в НАТО для України, замість того щоб обговорювати, потрібен ПДЧ чи в ньому немає потреби.

«Не потрібно використовувати цей план як перешкоду, набагато важливіше обговорити, що має статися, щоб Україна отримала таке необхідне їй членство в НАТО», – заявив він.

Волкер додав, що таких ініціатив він зараз не бачить, хоча «дуже хотів би».

Зазначимо, що 9 березня 2018 року НАТО надало Україні статус країни-аспіранта — офіційне визнання прагнення держави отримати повноцінне членство в Альянсі. Курс на вступ до НАТО закріпили в Конституції України у 2019 році.

3 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав Німеччину та Францію відповідальними за окупацію Криму. На його думку, надання Україні ПДЧ в НАТО в 2008 році могло врятувати її від російської агресії. Водночас посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила впевненість у тому, що ПДЧ в НАТО не захистив би Україну від дій Кремля.