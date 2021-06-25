Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО не зупинило б Росію від окупації Кримського півострова. Так дипломатка відреагувала на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, котрий поклав частину відповідальності за дії Кремля на Німеччину і Францію, оскільки вони не підтримали надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО на Бухарестському саміті в 2008 році.

На питання, чи відчуває Німеччина провину за події 2014 року, посол відповіла негативно.

«Я сказала це безпосередньо пану Данілову і вам відповідаю: ні. Я була тут у 2014 році, і я думаю, що плани анексії Криму були в шухлядах російської влади давною І вони, побачивши можливість діяти, адже Україна була в такому слабкому стані після Революції гідності, дуже швидко зреагували», – заявила Фельдгузен в інтерв'ю ZN.UA, фрагмент якого видання опублікувало увечері п’ятниці, 25 червня.

«Адже було видно, що росіяни давно до цього готувалися. Був би ПДЧ, не було ПДЧ – це теж спекуляції. Але я особисто не думаю, що наявність ПДЧ якось зупинила б росіян», – резюмувала дипломатка.

Нагадаємо, 3 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав Німеччину та Францію відповідальними за окупацію Криму. На його думку, надання Україні ПДЧ в НАТО в 2008 році могло врятувати її від російської агресії.