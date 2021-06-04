Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав про відмову Німеччини та Франції надати Україні та Грузії план дій щодо членства в НАТО в 2008 році, і пов'язав з цим окупацію Криму та напад РФ на Грузію. Про це Данілов заявив на брифінгу після засідання РНБО.

Він зазначив, що серед країн Європи наразі найбільше зацікавлені у співпраці з Росією саме Німеччина та Франція.

«І нам це дуже неприємно, бо саме ці дві країни у 2008 році відмовили в ПДЧ, коли майже було все готово, Грузії і Україні. І ми пам’ятаємо, що у 2008 році на Грузію напала РФ. Після того у нас є ситуація з окупованим Кримом. Чи мають за це нести відповідальність Німеччина та Франція? Я вважаю, що мають», – заявив секретар РНБО.

Він наголосив, що у сьогоднішньому світі «говорити лише про свою стурбованість» занадто мало.

Нагадаємо, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства.

Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу.