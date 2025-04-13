Підлітку висунули 9 кримінальних звинувачень

17-річного американського підлітка Нікіту Касапа підозрюють у вбивстві батьків та плануванні ліквідації президента США Дональда Трампа. Про це у неділю, 13 квітня, повідомило CNN із посиланням на розсекречені документи ФБР.

У США підозрюють 17-річного Нікіту Касапа в убивстві батьків. Матір підлітка Тетяну Касап і вітчима Дональда Маєра знайшли мертвими ще 11 лютого.

«У матері було вогнепальне поранення в живіт і шию, а у вітчима – одне поранення в голові», – йдеться у повідомленні.

За версією слідчих, хлопець до 23 лютого продовжував жити в будинку з тілами батьків, а згодом утік на позашляховику вітчима.

У телефоні Касапа знайшли матеріали, пов’язані з мережею людей, які дотримуються неонацистських, расистських та екстремістських поглядів. Також у нього виявили маніфест із закликами до вбивства Трампа для створення політичної революції у США. У цьому документі також були інструкції для виготовлення вибухівки й використання дрона.

«Вбивство батьків, у якому звинувачують Нікіту, було для нього способом отримати фінансові засоби та автономію для реалізації плану вбивства американського президента», – зазначають журналісти посилаючись на думку правоохоронців.

Independent пише, що у телефоні підлітка знайшли листування в Telegram з російськомовним співрозмовником. У переписці вони обговорювали плани втечі до України.

«Скільки мені потрібно буде переховуватися, перш ніж мене перевезуть до України? Один-два місяці? Тобто, перебуваючи в Україні, я зможу жити нормальним життям? Навіть якщо дізнаються, що я це зробив?» – писав Нікіта.

Підлітку висунули 9 кримінальних звинувачень, зокрема за сплановане умисне вбивство та за приховування тіла. Також розглядають замах на вбивство президента, змову з метою його скоєння та використання зброї масового ураження.

Нагадаємо, 15 вересня 2024 року ЗМІ повідомили про черговий замах на Дональда Трампа. Біля території гольфклубу, де на той момент перебував політик, пролунали постріли.

25 вересня американцю Раяну Руту, якого затримали після стрілянини поблизу гольфклубу, висунули офіційне звинувачення у замаху на політика.