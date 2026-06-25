Банк «Львів» переходить під контроль «Креді Агріколь»

Антимонопольний комітет України дозволив банку «Креді Агріколь Україна» придбати контрольний пакет акцій львівського банку «АКБ Львів». Відповідне рішення АМКУ ухвалив 25 червня.

Йдеться про придбання до 100% акціонерного капіталу банку «Львів», про що сторони домовилися раніше. Після погодження Антимонопольного комітету угода отримала ще один необхідний етап для завершення.

Зауважимо, про намір придбати до 100% акцій банку «Львів» «Креді Агріколь Україна» повідомив ще у грудні 2025 року. У «Креді Агріколь Україна» раніше зазначали, що придбання банку «Львів» дозволить зміцнити позиції фінансової установи у Західній Україні, а також посилити присутність у сегменті малого та середнього бізнесу й аграрному секторі.

У «Креді Агріколь Україна» також зазначали, що придбання відповідає довгостроковій стратегії підтримки української економіки та прагненню банку відігравати ключову роль у післявоєнному відновленні України. Завершення угоди залежить від виконання всіх необхідних умов, зокрема отримання регуляторних дозволів. Після погодження Антимонопольного комітету одним із фінальних етапів залишається дозвіл Національного банку України.

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Довідково. Банк «Львів» працює з 1990 року, має головний офіс у Львові та спеціалізується на обслуговуванні малого і середнього бізнесу. Його клієнтами є понад 37 тис. фізичних осіб та кілька тисяч підприємств, зокрема аграрних.

Зауважимо, що «Креді Агріколь Україна» є дочірнім банком французької банківської групи Crédit Agricole S.A. Банк працює в Україні понад 30 років і спеціалізується на кредитуванні агробізнесу, корпоративних клієнтів та малого і середнього бізнесу.