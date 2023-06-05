Коли перші торги не відбулись, основний учасник покликав для конкуренції "друга"

Антимонопольний комітет України 1 червня 2023 року оштрафував на понад мільйон гривень дві київські фірми за змову на торгах від міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Ідеться про закупівлю аеропортом протиожеледного реагенту для аеродромних покриттів, що відбулася ще у вересні 2017 року, свідчать дані Prozorro.

Львівський аеропорт оголосив торги влітку 2017 року, проте вони не відбулися через те, що зголосився лише один учасник – київське ТзОВ «Ді Ар Енержи Груп». Коли тендер оголосили вдруге, то окрім «Ді Ар Енержи Груп» на нього подалося і ТзОВ «Ді Ар Груп».

Очікувана ціна закупівлі становила 990 тис. грн, під час торгів ТзОВ «Ді АР Груп» ціну не знижувало, а ТзОВ «Ді Ар Енержи Груп» запропонувало лише на 3,6 тис. грн менше і стало переможцем. У жовтні 2017 року із ним підписали договір.

Під час розгляду справи Західне міжобласне територіальне відділення АМКУ встановило факти, які свідчать, що під час підготовки та участі у торгах дві фірми узгоджували свої дії. АМКУ визнав відповідачів причетними до порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а саме – вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів торгів. За це «Ді Ар Енержи Груп» оштрафовано на 718 802 грн, а «Ді Ар Груп» – на 339 999 грн.

Згідно з інформацією із сайту YouControl, обидві фірми, що взяли участь у торгах, зареєстровані за однією адресою у Києві – на вул. Драгоманова, 31б. Окрім того, раніше засновник «Ді Ар Груп» Денис Ржавський був власником «Ді Ар Енержи Груп».

«Ді Ар Енержи Груп» займається виготовленням протиожеледних реагентів для аеродромів, а «Ді Ар Груп» – наданням в оренду нерухомого майна.

У Антимонопольному комітеті також нагадують, що згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.