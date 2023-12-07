Масло виробника виявилося не маслом

Антимонопольний комітет України 4 грудня ухвалив рішення про штраф на суму 2 млн 668 тис. грн для виробника масла ТОВ «Відді», чиє виробництво розташоване на Київщині. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Виробник масла порушив законодавство про захист від недобросовісної конкуренції. Ідеться про упаковки масла «Масло селянське солодковершкове 73% жиру, ДСТУ 4399:2005» і «Масло солодковершкове «Селянське» 73% жиру, ДСТУ 4399:2005», у склад яких виробник додавав жири немолочного походження, чим створював інший за характеристиками продукт.

«ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» заборонено для виробництва масла застосовувати будь-які жири та вершки, крім тих, що отримані з коров’ячого молока. Відповідно до Закону України «Про молоко і молочні продукти», не допускається використання назв молочних продуктів у власних назвах продуктів і торговельних марках, якщо ці продукти виробляються з використанням сировини немолочного походження», – пояснюють в АМКУ.

Такими діями виробник ТОВ «Відді» напряму вводить людей в оману і продає неякісний продукт, що не відповідає вказаній на упаковці назві.

ТОВ «Відді» вже штрафували за аналогічне порушення – це сталося у 2021 році.