Львівський обласний клінічний діагностичний центр – перший в Україні медзаклад вторинки, який почав реєструвати електронні направлення. Зараз це єдиний медзаклад Львівської області, що надає послуги МРТ та КТ безоплатно за Програмою медичних гарантій (ПМГ), а також має низку профільних спеціалістів, яких зазвичай можна знайти тільки в приватних клініках. У перспективі центр хоче відкрити пункти забору в кожній ОТГ області, щоб більше пацієнтів мали доступ до безкоштовних аналізів.

ZAXID.NET спільно з НСЗУ з’ясовував, як медична реформа допомогла діагностичному центру покращити доступ пацієнтів до медичних послуг, змінила фінансування та спонукала до розвитку.

Цікаві гроші

Діагностичний центр у Львові був створений у 1988 році як один з п'яти на той час діагностичних центрів в Україні. Він обслуговував мешканців усієї області та був оснащений надсучасним на той час обладнанням для лабораторних досліджень та діагностики.

До 2019 року медзаклад отримував більшість фінансування по субвенції, а також частину від місцевих бюджетів та від благодійників. За словами директора центру Романа Пукаляка, цих грошей вистачало лише на зарплати, комунальні платежі та «невелике підтримання життєдіяльності закладу». Ці гроші, каже він, були «нецікаві» – ти мусив їх витратити і не міг ні на що акумулювати, тобто насправді не міг ними особливо розпоряджатися. Натомість тепер завдяки новій моделі фінансування через Національну службу здоров’я України медзаклад може отримувати значно більше.

«З початком медреформи гроші стали цікаві. Чим більше ти працюєш, тим більше отримуєш, і сам можеш вирішити, як це витратити. Найбільша стаття витрат – зарплати, а решту грошей ми витрачаємо на покращення умов для наших пацієнтів – оновлюємо обладнання, дбаємо про доступність. Основне фінансування йде від НСЗУ – по кількості та якості підписаних пакетів медичних послуг. З місцевих бюджетів іде дофінансування на капітальні витрати та енергоносії. Крім того, у нас розв’язалися руки, і тепер ми можемо надавати платні послуги поза програмою медичних гарантій», – говорить він.

Роман Пукаляк зізнається, що в перший рік медреформи було складно, і отриманих від НСЗУ грошей не вистачало. Тим більше, почався коронавірус, і для місцевої влади пріоритетними були ковідні лікарні. Тоді у діагностичному центрі ввели платні послуги. Усі вони так само доступні за Програмою медичних гарантій: ними користуються ті пацієнти, які з певних причин не хочуть звертатися до сімейного лікаря та брати електронне скерування.

Діагностичний центр створює так званий центр телемедицини, щоб пацієнти з віддалених районів зайвий раз не їхали до лікаря у Львів (фото ZAXID.NET)

Та вже наступного року медзаклад краще зорієнтувався в ПМГ і значно скоротив кількість платних послуг. Якщо з квітня по грудень 2020 року центр отримав від НСЗУ майже 13,3 млн грн, то 2021 року за цей же період – майже на 10 млн більше. ПМГ стала для центру пріоритетною, адже вона, зокрема, дає можливість надати більше якісних медичних послуг українцям безоплатно. І від початку медреформи, зазначає Роман Пукаляк, пацієнтів у діагностичному центрі стало більше – як і нового обладнання.

«За останні два роки ми оновили санвузли, повністю комп’ютеризували центр, купили багато обладнання – зокрема, УЗД-апарат, біохімічний аналізатор для лабораторії, ендоскопічну відеостійку, міограф, капіляроскоп, систему холтерів, підйомник для людей з інвалідністю, новий автомобіль, щоб починати формувати виїзні бригади, а також відремонтували МРТ і КТ», – каже він.

Діагностичний центр єдиний у Львівській області надає послуги МРТ і КТ безкоштовно за Програмою медичних гарантій (фото ZAXID.NET)

Повний спектр діагностики

Діагностичний центр підписав з НСЗУ договори на шість пакетів медичних послуг: амбулаторний, первинка, вакцинація від коронавірусу, а також три пріоритеті – по мамографії, гастроскопії та колоноскопії. Ці пакети дозволяють пацієнтам за електронними направленнями отримати безоплатно консультацію низки профільних спеціалістів – кардіолога, невролога, гастроентеролога, ендокринолога, пульмонолога, дерматолога, офтальмолога, алерголога, а також імунолога – єдиного у Львові, доступного по ПМГ.

«У лабораторії ми робимо фактично все, крім ПЛР та бактеріологічних досліджень, зокрема, загальноклінічні методи дослідження та специфічні – за допомогою імуноферментного, імунофлюоресцентного аналізу тощо. Тобто ми можемо зробити як загальний аналіз крові, так і коагулограму чи повний спектр біохімії. Після початку пандемії ми ввели частину нових методик, які були потрібні для діагностування чи відслідковування перебігу коронавірусу. Так, по ПМГ ми ввели дослідження рівня антитіл, D-димери, вітаміну D», – розповідає Роман Пукаляк.

Крім того, по ПМГ доступні різні діагностичні процедури: у відділенні променевої діагностики є сучасний цифровий рентген та мамограф, у відділенні ендоскопічної діагностики проводять фіброгастроскопію та колоноскопію, у відділенні УЗД – повний спектр УЗД-досліджень. Також діагностичний центр є єдиним медзакладом області, який надає за договором з НСЗУ послуги МРТ та КТ, через що на них є черги. Низку унікальних досліджень роблять у відділенні функціональної діагностики – завдяки закупленим за останній рік сучасним апаратам.

«У нас є два УЗД – один із судинною, другий з кардіологічною програмою, а також капіляроскоп для виявлення патологій судин рук. Також є навантажувальний апарат для тредміл-тесту – ЕКГ з фізичним навантаженням. Пацієнт ходить по біговій доріжці, яка змінює швидкість та кут нахилу, залежно від потреб лікаря, і під час обстеження постійно фіксується електрокардіограма та вимірюється артеріальний тиск. Такий стрес-тест дозволяє виявити стенокардію, ішемічну хворобу серця, порушення ритму тощо. Ці обстеження, які ми робимо за ПМГ, є досить унікальними для Львова, адже обладнання такого рівня, як ми маємо, є переважно лише в приватних клініках», – пояснює завідувачка відділенням функціональної діагностики Олена Гнатейко.

Роман Пукаляк зазначає, що центр не має на меті підписати багато різних пакетів, а намагається максимально завантажити ті, які є. Наприклад, пакет по мамографії зараз завантажений фактично на 100%. Відповідно, медзаклад є лідером по Україні за кількістю візуалізацій – апаратних методів дослідження, тобто МРТ, КТ, УЗД, рентгенів, ехокардіографій, досліджень судин, ендоскопічних досліджень тощо.

Водночас на первинній ланці стратегія інакша. Діагностичний центр має в штаті двох терапевтів та двох педіатрів, і жоден з них не є максимально завантаженим.

«Ми не хочемо, щоб лікарі мали по дві тисячі пацієнтів, а намагаємося зупинитися на 1,5 тисячі, бо інакше і лікар не встигає, і пацієнтам доводиться довго чекати на прийом. Якщо в нас буде збільшуватися кількість пацієнтів, які захочуть підписати декларації, то будемо добирати цих фахівців», – пояснює Роман Пукаляк.

За його словами, мета центру – мати всіх вузьких спеціалістів. Таким чином, маючи обладнання для замкненого циклу діагностики за допомогою лабораторних та апаратних досліджень, лікар центру зможе поставити пацієнту діагноз та запропонувати амбулаторне лікування.

У перспективі діагностичний центр планує мати всіх лікарів вузьких спеціальностей (фото ZAXID.NET)

Розширення географії

Попри стереотип, пов’язаний з медреформою, скорочень персоналу в діагностичному центрі не було. Коли Роман Пукаляк приблизно 10 років тому очолив медзаклад, багато людей там працювали не на повну зайнятість, отримуючи низькі зарплати. Тож вони домовилися з колективом, що при вивільненні робочих місць – хтось звільниться, піде на пенсію, наприклад, – нових працівників набирати не будуть, а намагатимуться перекрити їх тими, хто вже є в штаті.

Таким чином до входження в медреформу в діагностичному центрі оптимізували фактично третину колективу. Проте зараз, каже Роман Пукаляк, для подальшого розвитку медзакладу персоналу, навпаки, бракує: потрібно збільшувати кількість вузьких спеціалістів, посилювати допоміжний персонал, зокрема економічну і сервісну служби, створити кол-центр. Також центр побачив перспективи в розвитку лабораторії і зараз закуповує автоматичні апарати, щоб робити більше аналізів.

«Ми не плануємо сильно розширювати спектр аналізів, але хочемо розширити свою географію. За межами великих населених пунктів люди практично не мають доступу до лабораторного сервісу по ПМГ, і ми б хотіли це змінити. Склався стереотип, що заклади у Львові конкурують за львівського пацієнта, але багато хто забуває, що в Солонці та Бібрці теж живуть люди. Нам було б цікаво мати пункти заборів майже по всіх ОТГ області, і ми вже про це розмовляємо з владою та первинкою. Ми хочемо, щоб до діагностичного центру було більше “дверей”», – говорить Роман Пукаляк.

Крім того, медзаклад створює так званий центр телемедицини, щоб пацієнт з віддалених районів не їхав до Львова для первинної консультації вузького спеціаліста.

«Зараз людина, яка живе далеко і потребує послуг, приміром, алерголога, приїжджає на консультацію, де їй лікар каже зробити певні аналізи, – і пацієнт фактично повертається додому ні з чим. Таку консультацію можна б було зробити віддалено в присутності сімейного лікаря. Потім людина б пішла в наш пункт забору при ОТГ, здала б потрібні аналізи, після чого вже б приїхала особисто до лікаря», – пояснює директор.

З найближчих планів діагностичного центру – купівля нового апарату МРТ, а також зробити виїзні бригади, для чого в бюджет вже заклали закупівлю трьох переносних УЗД-апаратів.

Текст підготовлений у межах проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».