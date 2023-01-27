Українська біатлоністка Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи в спринті. Закривши всі мішені та стрільбі лежачи та стоячи, вона випередила на фініші на півсекунди шведку Тільду Йоганссон та на майже на дві секунди німкеню Ванессу Гінц. Нинішня золота нагорода є першою індивідуальною перемогою Анастасії Меркушиної на рівні чемпіонату Європи.

Анастасія Меркушина не відрізняється високою швидкістю, проте є однією з найкращих у світі за швидкістю та точністю стрільби. Саме це дозволило їй перемогти на чемпіонаті Європи, на якому не виступають топ-біатлоністки світу. Нагадаємо, що чемпіонат Європи зараховується до загального заліку Кубку IBU, який є другим за рівнем після Кубка світу.

28-річна Анастасія Меркушина родом з Тернопільщини. Чемпіонка світу з біатлону серед юніорів, дворазова чемпіонка Європи з біатлону серед юніорів, триразова бронзова призерка чемпіонату Європи з біатлону (в індивідуалці, змішаній естафеті та одиночній змішаній естафеті), срібна та триразова бронзова призерка чемпіонату світу в жіночій естафеті), учасниця етапів кубка світу з біатлону.

Нагадаємо, що раніше срібло у індивідуальній гонці здобули Юлія Джима та Антон Дудченко.