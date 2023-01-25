Український біатлоніст Антон Дудченко став срібним призером чемпіонату Європи з біатлону, який відбувається в швейцарському Ленцергайде. Він посів друге місце в індивідуальній гонці, припустившись однієї хиби на першій стійці.

Перемогу у змаганні здобув норвежець Ендре Стремсгейм, який відстрілявся чисто та показав чудовий час на трасі: Антон Дудченко програв йому ходом понад хвилину. Бронзова нагорода у словенця Ловро Планко, який також припустився однієї хиби, але програв українцю ходом 11 секунд.

Особливістю індивідуальної гонки в біатлоні є те, що в ній немає штрафних кіл та додаткових патронів, а за кожен промах спортсменам нараховують по хвилині штрафу. Так, до останньої стрільби позмагатися за нагороди з Антоном Дудченком могли німець Філіп Наврат, француз Амбруаз Мон’є та норвежець Вебйорн Соерум, проте вони схибили на останній стійці і втратили шанси на медалі.

Серед інших українців найвищу позицію посів Артем Тищенко, який з одним промахом посів 12 позицію. Богдан Цимбал з двома хибами потрапив до топ-20. Артем Прима з чотирма промахами посів 36 місце, Тарас Лесюк з такою ж кількістю хиб – 47 місце, а Денис Насико з шістьма хибами не потрапив навіть у топ-60.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня Юлія Джима стала срібною призеркою індивідуальної гонки: вона так само припустилася однієї хиби на першій стійці.

Зазначимо, що в чемпіонаті Європи не брали участі топ-біатлоністки світу, які змагаються на рівні Кубка світу. Більшість учасниць чемпіонату – біатлоністки, які змагаються в Кубку IBU, другого за престижністю та рівнем турніру після Кубка світу. Змагання на рівні чемпіонату Європи враховуються в заліку Кубку IBU.