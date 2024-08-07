До роботи у ВККС Андрій Пасічник був головою Управління повних перевірок НАЗК

Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) обрали на посаду голови комісії Андрія Пасічника. За кандидатуру посадовця проголосували дев’ятеро членів комісії, повідомили у пресслужбі ВККС у середу, 7 серпня.

У засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів взяли участь 15 членів, які обрали колишнього очільника Управління повних перевірок НАЗК Андрія Пасічника. За даними «Суспільного», за іншого кандидата на посаду, Віталія Гацелюка, проголосували шість членів комісії, а за Пасічника – дев’ятеро.

Після голосування за нового голову про свою відставку оголосив Руслан Сидорович, який після звільнення Романа Ігнатова виконував обов’язки голови комісії та його заступника. Нагадаємо, ексочільник ВККС Ігнатов був на посаді з 2019 – його призначення розблокувало роботу комісії після трьохрічної паузи.

Зазначимо, це вже друге голосування щодо обрання голови комісії – перше відбулося 20 червня, а члени ВККС обирали між Пасічником та Сидоровичем. Жоден з кандидатів не отримав необхідні 9 голосів для обрання.

Що відомо про Андрія Пасічника

41-річний юрист є доцентом та кандидатом юридичних наук. До 2020 року працював адвокатом у сферах корпоративного, цивільного та адміністративного права.

Протягом 2020-2023 років Андрій Пасічник обіймав посаду голови Управління повних перевірок НАЗК, а з 1 червня 2023 року був призначений членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У ВККС він входить до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, а також очолює робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності комісії.