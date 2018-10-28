Мер Львова призначив Ніка Вуйчича радником з питань інклюзивної освіти

Легендарний мотиваційний тренер виступить на «Арені Львів» у рамках програми «Життя без обмежень»

СуспільствоІрина Панчишин, 28 жовтня, 14:16 15080

Відео до теми

До теми

У неділю, 28 жовтня, до Львова вперше завітав легендарний Нік Вуйчич – християнський проповідник та мотиваційний тренер. Пообіді чоловік зустрівся у Ратуші із міським головою Андрієм Садовим. У кабінеті мера Нік Вуйчич залишив побажання у книзі почесних гостей міста Львова. Там він написав «I love you. NickV» («Я люблю вас. НікВ.») і намалював серце.

Мер Львова Андрій Садовий вручив Ніку бейдж позаштатного радника міського голови з питань інклюзивної освіти та запросив до спільної роботи. Андрій Садовий розповів, наскільки важливим став для Львова візит Ніка Вуйчича.

«Ви – легенда, ви надихаєте людей. Впевнений, що наше місто отримає великий поштовх завдяки вашому візиту. Адже Львів це особливе місто - це культурна столиця і душа України», – звернувся до гостя Андрій Садовий.

Натомість Нік Вуйчич подякував за гостинний прийом: «Дякую, що приймаєте мене тут. Для мене велика радість бачити поступ України і Львова».

Усі фото прес-служби ЛМР

Також Нік Вуйчич ознайомився з інклюзивними проектами у Львові, зокрема — з роботою навчально-реабілітаційного центру «Джерело», а також моделлю інклюзивної освіти для незрячих дітей.

Нагадаємо, Нік Вуйчич вже о 18:00 виступить на стадіоні «Арена Львів» з програмою «Життя без обмежень». Для зручності доїзду на подію підсилять роботу громадського транспорту та додатково курсуватимуть шатл-баси.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

У неділю для доїзду на виступ Ніка Вуйчича пустять додатковий транспорт до «Арени Львів» ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук