У неділю для доїзду на виступ Ніка Вуйчича пустять додатковий транспорт до «Арени Львів»

До «Арени Львів» курсуватиме додатковий транспорт

У неділю, 28 жовтня, у Львові з програмою «Життя без обмежень» виступить відомий мотиваційний спікер Нік Вуйчич. Його мотиваційний виступ відбудеться о 18:00 на стадіоні «Арена Львів». Для зручності доїзду підсилять роботу громадського транспорту та додатково курсуватимуть шатл-баси.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, в напрямку до стадіону «Арена Львів» курсує 7 маршрутів: тролейбуси № 3 та № 24, автобусні маршрути № 3а, 9, 10, 25, 40.

Зокрема на тролейбусних маршрутах № 24 (Сихів — вул. Шота Руставелі — Автовокзал) та №3 (вул. Ряшівська — Автовокзал) курсуватиме 10 та 8 машин відповідно.

На автобусних маршрутах № 3а (пл. Різні — ТЦ «Кінг Крос Леополіс»), № 9 (с. Муроване — Автовокзал — вул. Максимовича) запустять по 10 машин, а на маршруті № 10 (Головний вокзал — ТЦ «Кінг Крос Леополіс») – 8 машин.

Також буде 12 автобусів на маршруті № 25 (вул. Старознесенська — ТЦ «Кінг Крос Леополіс») та 7 машин на автобусному маршруті № 40 (м. Винники — ТЦ «Кінг Крос Леополіс»).

Додатково з пл. Петрушевича і до вул. Вернадського з 16:00 до 18:00 глядачів довозитимуть чотири шатл-баси. У зворотному напрямку з 21:00 до 22:30 — вул. Стрийська (перехрестя з вул. Сокільницька) — пл. Петрушевича курсуватиме 6 машин.

Також від кінотеарту ім. О. Довженка до вул. Вернадського курсуватимуть 2 машини. У зворотному напрямку — вул. Вернадського (8-ма дорога) — кінотеатр ім. О. Довженка — 4 машини.

Програма візиту Ніка Вуйчича у Львові включає мотиваційний виступ перед львів'янами, спілкування з представниками ЗМІ, бізнесом і місцевою владою.

Нагадаємо, Нік Вуйчич — народився у 1982 році в Мельбурні (Австралія). Хлопчик народився із патологією — у нього не було рук та ніг. Проте він навчився ходити, плавати, кататися на скейті, грати на комп'ютері і писати. Більше того, він зміг не просто реалізувати себе, але надихнути своїм прикладом тисячі людей. Нік не тільки живе повноцінним і насиченим життям, а й допомагає іншим знайти віру, надію та любов. Зараз проживає в Каліфорнії, США.

До слова, це вже шостий візит Вуйчича в Україну. Під час останнього Нік зібрав на Хрещатику понад 500 тис. людей. Цього разу Нік Вуйчич виступить зі своїм надихаючим посланням у трьох містах-мільйонниках: Львові, Одесі, Києві, та підтримає ініціативу українців щодо безпечної школи.

Купити квитки можна за посиланням. Квитки для людей з інвалідністю надаються безкоштовно.

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