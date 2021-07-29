Глава Офісу президента Андрій Єрмак став керівником президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андрій Борисович», – повідомив Тимошенко на засіданні, якого 29 липня цитує «Інтерфак-Україна».

Як повідомляє «Укрінформ», за результатами голосування головою президії Конгресу Андрія Єрмака обрали одноголосно.

Конгрес місцевих та регіональних влад створили замість Ради розвитку громад та територій. Він є консультативно-дорадчим органом при президентові.

Конгрес складатиметься з двох палат. До першої увійшли представники місцевої влади, голови ОТГ та районних рад, до другої – голови обласних адміністрацій та рад.

Головою Палати місцевих влад Конгресу було обрано міського голову Львова Андрія Садового, а головою Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад – очільника Одеської ОДА Сергія Гриневецького.