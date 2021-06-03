Палата місцевих влад відкрила перше засідання 3 червня у Хмельницькому

Міського голову Львова Андрія Садового обрали головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад. Він виконуватиме ці обов’язки півроку. Заступниками обрали мерів Житомира Сергія Сухомлина і Дніпра Бориса Філатова.

Як повідомляє LB.ua, Конгрес місцевих та регіональних влад створили замість Ради розвитку громад та територій. Він є консультативно-дорадчим органом при президентові. Перше засідання відкрили 3 червня у Хмельницькому.

«Конгрес має на меті об'єднати різні гілки влади, але ця ідея потребує розробки формальних засад – статуту, повноважень, відповідальності. Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування», – зазначено у повідомленні.

Конгрес складатиметься з двох палат. До першої увійдуть представники місцевої влади, голови ОТГ та районних рад, до другої – голови обласних адміністрацій та рад. На сьогоднішньому засіданні оберуть президію конгресу. До неї входитимуть по три представники з обох палат, міністри та представники Офісу президента і сам Володимир Зеленський.

«Це більше довіра до міста. Має бути ротаційність голови та випробувальний термін», – прокоментував своє призначення Андрій Садовий.