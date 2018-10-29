Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує залишитися на своїй посаді лише до 2021 року. Про це у понеділок, 29 жовтня, повідомляє Deutsche Welle.

Про це очільниця німецького уряду розповіла на прес-конференції у Берліні. Журналісти заявили, що Меркель покине свою посаду і не балотуватиметься на наступних виборах до німецького парламенту. Крім того, вона не має наміру обіймати жодні посади Євросоюзу в Брюсселі і переобиратися на посаду голови консервативної партії Християнсько-демократичний союз. Меркель планує очолювати німецький уряд до кінця своєї каденції у 2021 році і заявила, що подібне рішення прийняла у зв'язку із бажанням «поступитися молодшому поколінню політиків».

Також відмову від посади голови партії пов'язують із двома невдачами на регіональних виборах у Німеччині. Зокрема, за попередніми результатами, на регіональних виборах у Гессені християнські демократи набрали 27%, що на 11,3% менше, ніж на минулих виборах у 2013 році. Варто уточнити, що 64-річна Меркель є головою Християнсько-демократичного союзу з 2000 року, на чолі якого вона стала у 2005 році канцлером Німеччини.