Раніше Меркель публічно заявила, що ЄС повинен шукати контактів з Путіним

Переговори Євросоюзу з Росією були б корисними з низки питань, і не в останню чергу через «можливість прямо сказати президенту Росії Володимиру Путіну, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин». Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Тут я вважаю, що краще не лише поговорити між собою, але і протистояти президенту Росії і сказати, що на такій основі не може бути плідної співпраці», – заявила вона.

Як повідомляється, у п'ятницю лідери ЄС відхилили франко-німецьку пропозицію провести саміт з Росією після того, як Польща та країни Балтії заявили, що вона надішле неправильне повідомлення в час погіршення зв'язків між Сходом та Заходом.

«Відносини між Росією та Європейським Союзом на цей час насправді не є хорошими, але навіть під час «холодної війни» люди спілкувались між собою, тому я думаю, що мовчання не сприяє розв'язанню проблем», – сказала Меркель і додала, що лідери ЄС визначили проблеми, які вони хочуть вирішити з Росією, і доручили чиновникам розглянути формати та умови, за яких переговори з Москвою можуть тривати.

«Це означає, що ми зробили крок вперед, але ми ще не досягли своєї мети», – сказала вона.

Як інформував ZAXID.NET, лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.